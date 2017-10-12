Сегодня, 12 октября, на заседании Гордумы депутаты рассмотрят вопрос о составах постоянных комиссий думы. Как уже сообщалось ранее, планируется привлечь к работе в комиссиях членов партий, которые не прошли в думу на минувших выборах.

Всего от разных партий было подано 20 заявок от желающих работать в различных комиссиях. Среди них и известные в городе личности: Светлана Лонска (знакомая избирателям как "Светка-кандидат"), Владислав Боярун (депутат думы прошлого созыва, лишенный мандата за незнание госязыка), Михаил Капелюшников, Сергей Благовещенский (до недавнего времени возглавлявший SIA Labiekārtošana-D). Кроме уже названных выше претендентов, их подали: Татьяна Балашова, Алексей Васильев, Язеп Ульянов, Олег Калинин, Евгений Рыбкин, Ирена Шульга, Имант Скребс, Андрей Егоров, Наталья Макушева, Дмитрий Рыбников, Сергей Манченко, Валерий Ощенков, Александр Давиданс, Ольга Павлова, Анатолий Пожарскис и Наталья Крюкова.