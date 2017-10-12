Сегодня, 12 октября, на заседании Гордумы депутаты рассмотрят вопрос о составах постоянных комиссий думы. Как уже сообщалось ранее, планируется привлечь к работе в комиссиях членов партий, которые не прошли в думу на минувших выборах.
Всего от разных партий было подано 20 заявок от желающих работать в различных комиссиях. Среди них и известные в городе личности: Светлана Лонска (знакомая избирателям как "Светка-кандидат"), Владислав Боярун (депутат думы прошлого созыва, лишенный мандата за незнание госязыка), Михаил Капелюшников, Сергей Благовещенский (до недавнего времени возглавлявший SIA Labiekārtošana-D). Кроме уже названных выше претендентов, их подали: Татьяна Балашова, Алексей Васильев, Язеп Ульянов, Олег Калинин, Евгений Рыбкин, Ирена Шульга, Имант Скребс, Андрей Егоров, Наталья Макушева, Дмитрий Рыбников, Сергей Манченко, Валерий Ощенков, Александр Давиданс, Ольга Павлова, Анатолий Пожарскис и Наталья Крюкова.
А потом выедают все начисто...
Соответственно и расходы госбюджета на содержание госаппарата самые большие в Латвии — 20,1% бюджетных средств, в Эстонии — 8%. К сожалению, найти данных по Литве не удалось, но и так видно, что абсолютное лидерство и в этом вопросе за Латвией.
А потом выедают все начисто...
Azh pojezhilso
25.11.2016 18:16
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Здравствуйте. Имел "счастье" с Вами говорить по телефону. У меня было ощущение, что я попал в суровые 90-е. Вы, представившись мне депутатом городской думы, угрожали мне такими фразами: (цитаты) "За базар ответишь", "я - авторитетнийший человек", "заплатишь мне тысяч 10, тебе это надо?", "тебя видимо не били головой об стенку..." и т.д. Считаю, что так разговаривать позволительно многим, но точно не депутату - избраннику народа. Прокомментируйте свое поведение пожалуйста, ну и наверное извиниться бы не мешало. Благодарю за внимание.
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