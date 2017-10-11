Сегодня и завтра, 11 и 12 октября, посол Латвии в США Нэнси Петит посетит с официальным визитом Даугавпилс, Аглону, Дагду и Краславу.

Об этом сообщает посольство США в Латвии.



Американский посол встретится с руководителями городских дум и с населением.



В Аглоне Петит побывает в Аглонской базилике, в Даугавпилсе примет участие в мероприятии молодежной программы по развитию карьеры Start Strong, в Краславе посетит Музей истории и искусства.