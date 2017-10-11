"Это, несомненно, самый коварный вопрос. Но не нужно бояться или уклоняться от него, потому что 99% работодателей во время собеседования все равно его зададут", - сказал порталу db.lv руководитель CV-Online Latvia Айвис Бродиньш.

Слишком большие запросы могут стать серьезным препятствием для того, чтобы получить желанную работу. В то же время, если назвать слишком маленькую зарплату, у потенциального работодателя может сложиться впечатление, что специалист не осознает своей ценности. "Я рекомендую провести предварительное исследование, опросив знакомых и друзей - знают ли они, сколько зарабатывают специалисты соответствующей сферы. Такого рода информация доступна и в интернете. Лучше называть зарплату в определенном диапазоне, например, от 600 до 800 евро, добавляя, что конкретный размер вознаграждения зависит от объема задач и поставленных целей. Во время испытательного срока нужно быть готовым работать и за меньшую зарплату", - говорит А. Бродиньш.

Если претендент называет более низкую зарплату, чем компания готова платить, в большинстве случаев она этим воспользуется и действительно будет платить меньше.

Работающие люди на собеседованиях обычно просят на 10-20% больше, чем получают на нынешнем месте работы, а запросы не имеющих работы более скромны. "Безработные будут просить минимум - столько, сколько нужно на то, чтобы прожить. Работающие люди более амбициозны", - отмечает руководитель CV-Online.