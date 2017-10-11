В современном мире желание создания семьи постепенно вытесняется желанием самореализации. Приоритеты поменялись местами. Такая тенденция в последние годы наблюдается в Европе. Даугавпилс в этом плане тоже не отстает. Об этом говорит статистика.
В докладе "Демография 2017" csb опубликованы данные о браках в нашей стране. В Даугавпилсе в 2016 году было заключено 523 брака. В основном жители нашего города решаются связать себя узами брака после 25-30 лет. Именно на этот возраст приходится самое большое количество заключенных браков. Это говорит о том, что молодые люди стали более серьезно подходить к созданию семьи, и пытаются перед этим "встать на ноги" или как-то самореализоваться.
Детей Даугавпилчанки также стали рожать позднее. Большинство молодых мам старше 25-30 лет. Из 813 родившихся в 2016 году в нашем городе детей, 587 родились у родителей, между которыми был официально заключен брак. С 2000 года эта пропорция в нашем городе более менее сохраняется. Молодые люди далеко не всегда считают нужным жениться до рождения ребенка.
Детей Даугавпилчанки также стали рожать позднее. Большинство молодых мам старше 25-30 лет. Из 813 родившихся в 2016 году в нашем городе детей, 587 родились у родителей, между которыми был официально заключен брак. С 2000 года эта пропорция в нашем городе более менее сохраняется. Молодые люди далеко не всегда считают нужным жениться до рождения ребенка.
В советское время фотограф,который не снимал лощеные морды партийцев.
На фото советский роддом-смотрите в глаза-они помнят,как жили их деды ,отцы,проживают свою жизнь и видят только безнадёгу для своего ребенка.
В Даугавпилсе самые крепкие семьи!
В советское время фотограф,который не снимал лощеные морды партийцев.
На фото советский роддом-смотрите в глаза-они помнят,как жили их деды ,отцы,проживают свою жизнь и видят только безнадёгу для своего ребенка.
Вы ещё видео хроники посмотрите тех лет. Аж дрожь по коже от этих взглядов
Вы ещё видео хроники посмотрите тех лет. Аж дрожь по коже от этих взглядов