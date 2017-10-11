В современном мире желание создания семьи постепенно вытесняется желанием самореализации. Приоритеты поменялись местами. Такая тенденция в последние годы наблюдается в Европе. Даугавпилс в этом плане тоже не отстает. Об этом говорит статистика.

В докладе "Демография 2017" csb опубликованы данные о браках в нашей стране. В Даугавпилсе в 2016 году было заключено 523 брака. В основном жители нашего города решаются связать себя узами брака после 25-30 лет. Именно на этот возраст приходится самое большое количество заключенных браков. Это говорит о том, что молодые люди стали более серьезно подходить к созданию семьи, и пытаются перед этим "встать на ноги" или как-то самореализоваться.



Детей Даугавпилчанки также стали рожать позднее. Большинство молодых мам старше 25-30 лет. Из 813 родившихся в 2016 году в нашем городе детей, 587 родились у родителей, между которыми был официально заключен брак. С 2000 года эта пропорция в нашем городе более менее сохраняется. Молодые люди далеко не всегда считают нужным жениться до рождения ребенка.