Мошеннических схем, как украсть деньги в интернете у пользователей, великое множество. О некоторых известно давно, но появляются и новые варианты. Уследить за всеми видами махинаций человеку, который в интернете проводит не так много времени, достаточно сложно. Иногда о них сообщает полиция, предупреждая граждан, иногда о них становится известно благодаря слухам и рассказам знакомых.

В последнее время снова участились случаи мошенничества в социальных сетях. В частности на известном российском портале одноклассники.ру орудуют мошенники, воруя деньги у пользователей при помощи смс-сообщений на телефон. Выглядит схема таким образом: Вам пишет кто-то из ваших друзей в одноклассниках и слезно просит ваш номер телефона, потому что потерял его, свой телефон сломался, а нужно срочно получить смс. Дескать, давай я на твой номер телефона пришлю смс, а ты мне напишешь в одноклассниках код, который тебе придет. Сначала из 6 цифр. Затем второй код - из 4-х. И, вуаля, вы становитесь "счастливым" обладателем, например, миллиона "ОК"-ов на этом сайте. Однако на самом деле, это не совсем так. Вам теперь принадлежит счет к оплате платной услуги у вашего телефонного оператора, потому как услуга куплена с Вашего телефона и оплатить ее, соответственно, тоже должны Вы. Деньги мошенники из виртуальных с легкостью превращают в реальные ( для этого тоже есть различные варианты). В общем, будьте осторожны, принимая сообщения от "друзей", которые с ходу просят ваш номер телефона для получения каких-то смс-сообщений, и не пишите им никаких кодов. Как свидетельствуют отзывы пострадавших в Латвии от данной мошеннической схемы, никто вам потом не поможет: полиция этим заниматься не рвется, а оператор связи в любом случае заставит платить Вас. А на друзей не обижайтесь, это были не они — страницы для этих целей специально взламываются. Реальные люди даже не в курсе, что они, якобы, что-то вам писали и о чем-то просили.



Будьте осторожны! Не все наши с вами благие намерения ведут к позитивному результату.