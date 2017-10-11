Государственное агентство занятости опубликовало данные по безработице в стране. В целом в Латвии безработица снизилась на 0,3 процентного пункта до 6,6%. Однако Латгалия продолжает возглавлять антирейтинг. В нашем регионе уровень безработицы остается самым высоким в стране, в прошлом месяце он составлял 15,7%. Разница по сравнению с другими регионами страны колоссальная. В Рижском регионе безработных 4,2 %, в Земгале - 6%, в Видземе и в Курземе - 7.1 и 7.2 % соответственно.

В Даугавпилсе при этом уровень безработицы составил в конце августа 7,8%, в Даугавпилсском крае - 10,9%, в Резекне - 10,3%, в Аглонском крае - 14,3%. "Рекордсменами" в регионе являются Циблский край, где без работы остаются 23,7% жителей, Зилупский край - 22,4%, Карсавский край - 21% и Вилянский край - 20,9%.



Напомним, что данные по безработице весьма приблизительны, т.к. в Латгалии до сих пор часть жителей работают неофициально, получая зарплату в конверте. Кроме того, уровень безработицы подвержен так называемому "сезонному колебанию" - в период сезонных работ он уменьшается, а по их окончанию вновь возрастает.