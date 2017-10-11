На выездном заседании Хозяйственного комитета депутаты осмотрели городские улицы и дороги, которые были заасфальтированы в этом сезоне дорожных работ и сверили планы асфальтирования на сезон будущий. Список объектов был составлен, учитывая жалобы жителей, оценивалось также состояние покрытия и интенсивность движения.

Руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс информировал председателя Городского хозяйственного комитета Яниса Лачплесиса и депутатов о уже проделанной работе и запланированном на 2018 год.

Ознакомиться с полным списком улиц которые будут заасфальтированы в 2017 и 2018 году можно на домашней странице Даугавпилсской думы www.daugavpils.lv, нажав на баннер ,,Ielu remonts 2017.”