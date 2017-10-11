С 2020/2021 учебного года в планах министерства образования и науки Латвии перевести все средние школы полностью на латышский язык обучения. Исключения составят школы национальных меньшинств, у которых будет право получать знания на родном языке по таким предметам, как родной язык, литература и предметы, связанные с культурой и историей. В Даугавпилсе на грядущие изменения смотрят без страха, рассказывает Латвийское радио 4.

В недрах министерства образования и науки продолжают назревать новые реформы. Ближайшая из них – сдача централизованных экзаменов для 12-классников на латышском языке уже в конце этого учебного года.



В следующем году этот стандарт будет касаться школьников? заканчивающих девятые классы. Также для учеников седьмых классов предусмотрено, что 80% предметов до конца 9-го класса должны вестись на латышском языке.



Старшеклассники школ Даугавпилса, с которыми удалось поговорить, лично для себя не видят проблем в том, что предстоит сдавать экзамены на латышском языке.



10-классница Кристина слышала о планах министерства, но повода для паники не видит. Экзамены за 9-й класс она уже сдавала на государственном языке:



«Сдала латышский на 86%. Для меня это очень хорошо. В классе это более проблематичный вопрос. Некоторым людям на латышском проблематично говорить. Мы больше на русском разговариваем, а латышский отличается тем, что нельзя дословно переводить. Отсюда стилистические и грамматические ошибки».



Ученица 12-го класса Маргарита для себя проблем не видит. В школе, по её мнению, преподавании ведётся на хорошем уровне.



«Но есть некоторые одноклассники, которые просто по нежеланию не хотят знать этот язык. Не хотят, не учат и соответственно будут низкие результаты. При желании за полгода можно выучить базовый уровень языка, но я считаю, что должен быть какой-то переходный период хотя бы лет пять. Ученики, которые целенаправленно идут в школы национальных меньшинств, чтобы они сумели подготовить себя для сдачи экзамена на латышском языке», - считает Маргарита.



Многое зависит от настроений в семье. Ребёнок в зависимости от того, что слышит от родителей, исходя из этого формирует отношение к процессу изучения государственного языка, считает учитель латышского языка Даугавпилсской средней школы №10 Лидия Пилецка.



«Если добросовестно относится к языку, то навыки латышского языка близки к уровню родного языка, если ученики этого хотят, если родители этого хотят, тогда получится. Я считаю, что отношение к предмету ещё идёт через отношение к учителю, если идёт контакт с учеником даже неприязнь потихоньку можно преодолеть», - говорит Пилецка.



В Даугавпилсской средней школе №3 к вероятным изменениям уже готовы. Не первый год экзамены и проверочные работы сдаются на латышском языке. В принципе ничего нового для школы в предполагаемых реформах не будет, рассказывает заместитель директора по учебной работе Ивета Милославская:



«Для нас ничего нового нет, мы с этим работаем много лет. Нагнетание идёт, возможно, со стороны родителей, жителей. Это меньше выходит из учреждений образования. Угроза, может быть, показать хороший результат, если нет основы в языке».



Переход на латышский язык обучения – это логическое завершение реформы, которая длится на протяжении последней четверти века. Рано или поздно это должно произойти, считает директор Даугавпилсской средней школы №9 Артур Федотов.



«Не знаю, чего мы опасаемся. На самом-то деле. Я думаю в природе человека всегда опасаться чего-то нового, потому что мы не знаем, каким будет результат, а в рамках того, что в нашей системе образования у нас слово новое каждый год что-то новое. Если ещё пять лет назад я мог процитировать какие-то ключевые правила кабинета министров и назвать их номер, то сейчас признаюсь честно я каждый раз захожу на likumi.lv, потому что наше законодательство меняется так быстро, что я боюсь, что где-то ошибусь или вспомню какой-нибудь проект или прошлую редакцию», - рассказывает Федотов.



Если в основном в школах Даугавпилса учителя не волнуются за знания латышского языка своих учеников и уверенны в их силах, то больше вопросов возникает относительно качества получаемых знаний. Нередко школьник в проверочной работе, сдавая её, к примеру, на русском, вписывает какие-то слова кириллицей на латышском. Педагогам хотелось бы избегать таких перекосов в гонке министерства образования за успешной политикой интеграции.