В последнее время участились жалобы спортсменов на плохое состояние инфраструктуры. Ранее жалобы поступали от боксеров, помещения для занятий которых находятся в плачевном состоянии, теперь к ним присоединись спортсмены, занимающиеся в Ледовом дворце и в спорткомплексе на ул. Кандавас.

Спортивная база на Кандавас загружена хорошо, здесь тренируются представители самых разных видов спорта, но возможность безопасно помыться есть не всегда. То и дело душ с потолка падает или краны отваливаются.



Отметим также, что хоть база и находится на балансе Олимпийского центра, спортивная школа, силами одного работника старается приводить в порядок инфраструктуру и делает небольшой мелкий ремонт, хотя этого по мнению мэра явно недостаточно.



Еще один объект – Ледовый дворец. Здесь жалобы поступают на плохие условия сушки спортивной формы после тренировки, а именно отсутствие стеллажей. Оговоримся сразу, сушилка – объект, подлежащий модернизации. Электрический обогрев воздуха здесь хотят заменить на водяное центральное отопление, что позволило бы сэкономить немалые суммы. Проект модернизации предусматривает также, обогрев помещения, где стоит ледовая машина. Это необходимо для того, чтобы продлить срок эксплуатации дорогих аккумуляторов, на которых работает агрегат. Пока модернизация не проведена устанавливать стеллажи не имеет смысла. Но модернизация тормозится. Сейчас проект находится на доработке. Проектировщики исправляют ошибки и вносят коррективы в документацию по замечаниям заказчика. О сроках начала работ пока говорить трудно.