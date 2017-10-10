Центральное статистическое управление опубликовало новые статистические данные "Демография 2017".

Статисты подсчитали жителей Латвии по городам и регионам, сравнили смертность с рождаемостью, проанализировали количество разводов и много других показателей, характеризующих тенденции последних лет. В рамках проекта был также проведен и гендерный анализ.



Так, в ходе исследования выяснилось, что в Даугавпилсе серьезная нехватка мужского населения. Исходя из данных официальной статистики женщин в нашем городе существенно больше мужчин. Так, на 1 января 2017 года в Даугавпилсе зарегистрировано 46 812 женщин и только 37 780 мужчин. При этом статистика подтверждает, что длительность жизни женщин существенно превышает длину жизни мужчин.



Ввиду таких данных, ситуация в Даугавпилсе полностью отвечает словам известной песни, когда на десять девчонок по статистике 9 ребят.