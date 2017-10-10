10 октября на первое заседание собралась рабочая группа, которая займется разработкой бюджета Даугавпилса на 2018 год. Председателем группы стала исполнительный директор думы Инга Голдберга.

В рабочей группе будут работать председатель думы Р. Эйгим, его первый заместитель И. Прелатов, второй зам мэра А. Здановский, а также депутаты думы Я. Лачплесис, Х. Содатенока, А. Брокс, Я. Дукшинский, руководитель Департамента развития Д. Кривиня, заместитель руководителя Финансового отдела Л. Бебриша, экономист основного бюджета Финансового отдела А. Добровольска.



Депутатов от партии "Согласие" коалиция решила к работе над бюджетом не допускать.



