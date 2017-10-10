В современном обществе жить в кредит становится нормой. Тем не менее, зачастую это говорит о нестабильности и неумении "жить на свои".

В этом плане дума Даугавпилса уже не первый год привыкла жить "на широкую ногу", постоянно утяжеляя свой кредитный портфель. Лишь на последнем заседании думы депутаты поддержали три проекта решения, предполагающих взятие долгосрочных займов из Государственной кассы общей суммой в 6 415 468 евро, сроком на 20 лет.



На сегодняшний день общие долговые обязательства Даугавпилсской думы, учитывая поручительства, составляют 70 488 733 евро.



Примечательное, что в сентябре 2013 года кредитный портфель города составлял всего 30 млн латов или 42 млн евро. Таким образом, за последние 4 года долги думы выросли более чем на 28 млн евро.