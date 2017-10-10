Латгальский окружной суд вчера завершил рассмотрение апелляции бывшего депутата Даугавпилсской думы Владислава Бояруна об аннулировании его депутатского мандата из-за незнания госязыка.

Дело было прекращено, т.к. В. Боярун отозвал свою апелляционную жалобу.



Напомним, что в конце прошлого года Даугавпилсский суд решил полностью удовлетворить требование Центра госязыка об аннулировании депутатских полномочий В. Бояруна. Оно было выдвинуто в связи с недостаточным владением латышским языком в начале мая. С В. Бояруна было решено взыскать и судебные издержки. В целом сумма составила 85 евро.