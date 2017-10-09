В конце минувшей недели на заседании финансового комитета было решено поддержать и передать на утверждение думы проект решения об увеличении зарплат директоров Даугавпилсских учебных заведений и их заместителей.

В среднем зарплата директоров может увеличиться на 99 евро. Заведующим решено поднять зарплату до установленного Кабмином минимума, т.е. заработная плата повысится на 150 евро. Повышение зарплат директоров произойдет за счет государственных средств, а их замов - за счет бюджета самоуправления.



Окончательное решение по данному вопросу примет дума на очередном заседании.