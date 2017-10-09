Публичный каток на площади Виенибас пользуется у горожан и гостей города большой популярностью. В последние два года услугу по обустройству катка в Даугавпилсе оказывала фирма Mikss Serviss. Договор был заключен в 2015 году сроком на три года - до марта 2018 года. Сумма договора составила 370 750 евро.

Однако, на сайте Даугавпилсского самоуправления появилась информация, что дума проводит новый конкурс на обустройство публичного катка на площади Виенибас. Согласно документации конкурса, каток должен начать работу 1 декабря, и завершить ее 1 марта 2018 года.



Договор с фирмой Mikss Serviss расторгнут ввиду того, что у компании приостановлена хозяйственная деятельность. Более того, исполнительный директор думы Инга Голдберга рассказала "Нашей", что думу не устраивала работа компании в прошлом году. Заключенный договор позволял самоуправлению расторгнуть договор раньше срока.



Согласно технической спецификации объявленного нового конкурса, размер катка должен составлять 20 х 35 метров, и он должен быть оборудован пластиковыми бортами не менее 1 метра высотой. Победитель конкурса также должен обеспечить скамейки для переобувания - не менее 40 посадочных мест, и предоставить к аренде не менее 200 пар коньков (от 28 до 47 размеров).



Согласно схеме, каток должен расположиться на том же месте, что и в прошлом году.



Конкурс продлится до 30 октября.