В конце прошлой недели в Даугавпилсской думе состоялась встреча с председателями жилищных кооперативов Петром Степановым («Forštadte») и Ларисой Васильевой («Draudzība».)

Председатели довольно критично отозвались о действующих обязывающих правилах самоуправления на поддержку мер энергоэффективности и высказали сожаление по поводу того, что их никто не приглашал к их обсуждению и разработке.



Сегодня актуальным вопросом в работе обслуживающих организация является ремонт балконов. Кооперативы предпочитают финансировать подобные объемные работы из средств накопительных фондов и из средств на обслуживание, а не обращаться за софинансированием думы. Ограничены и возможности кооперативов в предоставлении беспроцентной рассрочки на финансирование ремонтных работ. Ведь в отличие от муниципального предприятия ПЖКХ у них небольшой объем оборотных средств.



Присутствовавший на встрече технический директор ПЖКХ Марис Гаркулс вызвался помочь коллегам в участии в муниципальных программах софинансирования ремонтных работ и мер по энергоэффективности.