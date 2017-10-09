Сегодня Латгальский окружной суд в порядке апелляции начинает рассмотрение дело бывшего депутата Даугавпилсской думы об аннулировании его депутатских полномочий из-за незнания государственного языка.

В конце прошлого года Даугавпилсский суд решил полностью удовлетворить требование Центра госязыка об аннулировании депутатских полномочий В. Бояруна. Оно было выдвинуто в связи с недостаточным владением латышским языком в начале мая. С В. Бояруна было решено взыскать и судебные издержки. В целом сумма составила 85 евро.



Депутат думы это решение оспорил. Ранее В. Боярун признался СМИ, что его знания латышского языка, конечно, не на таком высоком уровне, однако это не повод сразу отбирать у него депутатский мандат. По его словам, в Даугавпилсе проблема с латышской "средой", т.к. в городе почти 85% жителей говорят по-русски. Он также рассказал, что проверку Центра госязыка инициировали какие-то его недоброжелатели. Тем не менее В. Боярун надеется на позитивное для себя решение суда.