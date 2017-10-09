Недавно стало известно, что мэр Даугавпилса Рихард Эйгим получил оценку своих знаний латышского от Центра государственного языка. Специалисты, проводившие проверку после полученных жалоб, пришли к выводу, что градоначальник не владеет госязыком на необходимом для выполнения своих обязанностей уровне.

В связи с этим мэру был назначен штраф, а также требование повысить уровень знаний в течение ближайшего полугода.



Сам Р. Эйгим, комментируя ситуацию, заявил, что к условиям Центра Госязыка прислушивается и вот уже две недели посещает курсы по латышскому языку.



Напомним, что документ, подтверждающий владение Р. Эйгима госязыком на высшую категорию, он получил в 1997 году. Однако на данный момент это не соответствует истине, что и признал Центр Госязыка. Недавно коллега Р. Эйгима депутат А. Брок пообещал мэру помочь в изучении латышского языка. Даст ли это какие-то плоды, покажет время.