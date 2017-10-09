Даугавпилсское предприятие Daers, которое специализируется на производстве замороженной продукции, предлагает пельмени "Путинские". Данная продукция экспортируется в страны западной Европы, сообщает Karjauns.lv. Однако руководитель предприятия Дмитрий Ершов заявил, что пельмени никак не связаны с президентом России В. Путиным.
Пельмени, по словам главы фирмы, были названы в честь грузчика. "На нашем предприятии около 20 лет назад работал грузчик по фамилии Путин. Очень хороший был работник. Сейчас его больше нет в живых. Это в память о нем", - пояснил Д. Ершов.
В Латвии эти пельмени нельзя купить, они экспортированы в страны, где много русских эмигрантов, например, в Германию и в Великобританию.
В Латвии эти пельмени нельзя купить, они экспортированы в страны, где много русских эмигрантов, например, в Германию и в Великобританию.
Продавать "дрянь" в Германии по 5 ойро ?
Иди попробуй, клоун !
Ну Путинские ! Ну и что ?
Президент России Владимир Путин в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, опубликованный в среду, 14 декабря, американским журналом Forbes.
По мнению журнала, Путин привнес влияние России почти в каждый уголок мира.
Чего свинопасы взбудоражились ?
Я понимаю, нищим гастарбайтерам с Летланда приехавшим подкормиться в Гермашку больше бы понравился серый горох со шпеком под названием Улманисовский. Вот тогда бы они обкончались от гордости.
Но не судьба...
А этому черту-стукачу надо не по русским магазинам в Германии шляться, а идти скрести бюргерские общественные туалеты, для чего он туда и приперся.
Теперь попрет ! Все страны мира теперь будут заказывать именно пельмени Путинские !
Удачи вам, пацаны !
Продавать "дрянь" в Германии по 5 ойро ?
Иди попробуй, клоун !
Продавать "дрянь" в Германии по 5 ойро ?
Иди попробуй, клоун !