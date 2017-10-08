С 1 октября в Даугавпилсе начал работу новый оператор по вывозу отходов. На место рижской компании Clean-R пришло предприятие AADSO, владельцами которой являются 9 самоуправлений Латгалии. Более 50% фирмы принадлежит думе Даугавпилса, сообщает Латвийское радио 4.

Многие жители Даугавпилса не заметили, как одна компания сменила другую, но были исключения. В одних дворах свои контейнеры новый оператор AADSO выставил заранее, где-то это сделать получилось не сразу. В итоге горожане в недоумении ставили пакеты с отходами прямо на площадку, где когда-то стояли мусорники.



«Пропали мусорники, и образовались кучи мусора из мешков. Ну, не кучи, но нормальные такие кучки. Не было новых мусорников, поэтому заинтересовало, что случилось... Практически два дня не было мусорников, и у людей не было понятия, что происходит и где новые мусорники», — рассказал один из местных жителей.



В остальном горожане либо вообще не заметили изменений, либо отметили, что контейнеров стало меньше.



— Никаких изменений не заметил. Стало только меньше мусорников, только это заметил. Было три, стал один контейнер.

— Не обращаю внимания. Сейчас осень. Не поймешь, возят мусор или не возят.

— Вывозят и вывозят, поэтому не сильно обращаешь на это внимание. У нас вообще чисто. Каждый день вывозят. Порядок.



Член правления AADSO Айвар Пуданс объяснил, что вначале планировалось проводить замену параллельно с Clean R — она убирает свои контейнеры, а AADSO ставит свои, но в последний момент что-то не сложилось.



Владельцами капитала компании AADSO являются 9 самоуправлений Латгалии. Более 50% долей капитала принадлежит Даугавпилсу. Первоначальный конкурс, в котором было 6 претендентов, ничем не закончился, рассказывает член правления AADSO Айвар Пуданс.



«Думой было принято решение заключить договор делегирования с AADSО. В Латвии 11 регионов — 11 полигонов, AADSО является оператором полигона. Тенденция в Латвии такая, что сбором мусора в регионах занимается именно тот оператор, который обслуживает полигон»,

— пояснил он.



Компания Clean R работала в Даугавпилсе с 2014 года, рассчитывала продолжить работу в городе. Фирма решение думы не считает верным



«Наше мнение таково, что самоуправление не должно заниматься бизнесом. Самоуправление как раз должно решать вопросы самоуправления. Это вопрос организаторского порядка, как правильно выбрать претендента или оператора. Похожая ситуация происходит в других регионах и ни к чему хорошему не проводит, кроме как к удорожанию самой услуги», — считает исполнительный директор компании Валерий Станкевич.



Кроме этого, городская дума Даугавпилса направила в административный суд просьбу рассмотреть дело о том, правильно или неправильно Clean R выполнял условия договора. В самоуправлении считают, что расчёт оплаты компания делала необоснованно, была переплата на сумму более чем 770 тысяч евро. Если суд удовлетворит муниципальный запрос, появится обоснование потребовать эти деньги от компании, объяснили в юридическом отделе думы.

В Clean R считают, что с их стороны нарушений не было, и официальных писем по поводу неверных расчётов не приходило, указал Валерий Станкевич.



«Мы как сторона, замешанная в этом вопросе, не получили ни одного официального документа, никакой информации. Ничего более, чем вся доступная информации в СМИ, но если этот иск в суд был, наши юристы готовы как оспорить, так и подать встречный иск — за клевету»,

— отметил он.



Договор о вывозе мусора с AADSO заключён на 7 лет. Ранее компания не в одном из самоуправлений такой деятельностью не занималась, и Даугавпилс будет дебютом. В связи с этим прошёл конкурс на аренду специализированного транспорта, мусорных контейнеров и помещений, который выиграла компания из Даугавпилса Spec ATP,



«Сразу купить 5 мусоровозов не можем. Новый мусоровоз стоит приблизительно 140 тысяч, и ещё киперы купить — большие деньги. Постепенно с разрешения собрания мы будем обновлять парк, по одной машине покупать. Такая тенденция будет»,

— добавил Пуданс.



Договор аренды заключён на 5 лет. Сколько компания будет платить за эту услугу, Айвар Пуданс называть отказался, так как цифры могут меняться. Однако по информации, опубликованной на домашней странице Бюро по надзору за закупками, сумма — 40 тысяч евро на пять лет. Возможно, это не последняя закупка.



Новый тариф по вывозу мусора в Даугавпилсе составит 7 евро за кубометр. Это дешевле, чем у предыдущего оператора — на 31 цент. Однако с 1 января будущего года в связи с ростом налога на природные ресурсы стоимость услуги для жителей увеличится.



Как уже писал Rus.lsm.lv, Минсреды и регионального развития решило яснее указать цели Латвии в «мусорной» сфере — и для каждого типа отходов указать свою норму переработки. При этом отвечать за процесс будут самоуправления.

