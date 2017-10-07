4 октября сотрудники Госполиции обнаружили в Даугавпилсе место фасовки нелегального алкоголя. Деятельность была пресечена, 1 250 литров спирта конфискованы.

Ранее полиция получила информацию о том, что в одном из частных домов в Даугавпилсе, возможно, ведется деятельность, связанная с незаконным оборотом акцизного товара. 4 октября сотрудники Госполиции выехали по указанному адресу. Там было обнаружено место фасовки нелегального алкоголя и хранящееся большое количество спирта. Кроме него были изъяты 80 литров готовой алкогольной продукции, этикетки, пробки, коробки, 30 ящиков пустой тары.



Как отмечают специалисты, чаще всего такие вот "производители" из одного литра спирта, разбавляя его водой, изготавливают около 2.5 литров готовой продукции. По имеющейся у полиции информации, из конфискованного спирта планировалось произвести около 6 000 бутылок нелегального алкоголя, которые затем продать на "точках".



Для более точной информации о количестве изъятых веществ и их составе назначены экспертизы.