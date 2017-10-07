5 октября в 15.00 в Большом зале Центра латышской культуры собрались педагоги, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Музыкальными выступлениями присутствующих радовали учащиеся 13 средней школы.

В этом учебном году коллективы городских школ и дошкольных учреждений пополнились 20 молодыми педагогами.

Уже традиционно Управление образования Даугавпилса проводит конкурс профессионального мастерства педагогов. Нынче были получены 104 заявки. 80 конкурсантов призы получили в канун праздника в торжественной обстановке в своих школах и детсада. 24 победителя этого конкурса чествовали во время большого мероприятия.

В даугавпилсской 13 средней школе работает учитель физики Юрий Костюкевич. Его ученицы получили Золотые медали на международной конференции в категории ,,Наука”.

Также традиционно проходил ,,Конкурс молодых учителей – 2017”. Его финансовым партнёром является Swedbank.

Призы банка и Благодарственные грамоты Управления образования получили 4 молодых учителя Даугавпилса: Наурис Купцов – 3 средняя школа, Наталия Мицкевич – 16 средняя школа, Инга Сивицка – 9 специальное дошкольное учреждение и Сергей Усевич – Русский лицей.