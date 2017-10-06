Вопрос с финансированием спидвея уже долгие годы входит в тройку самых актуальных вопросов к думе, наряду с отоплением и обещаниями воплощения в жизнь проекта Даугавпилсского аэропорта.

Часть горожан категорически не поддерживают ситуацию, в которой дума выступает в качестве дойной коровы для спидвейного клуба "Локомотив", другая часть - в своей основе это болельщики спидвея, считают думу обязанной сохранять и поддерживать данный вид спорта в Даугавпилсе.



Ежегодное финансирование спидвейного клуба "Локомотив" составляет от 300 до 400 тысяч евро. Как правило, в начале года дума выделяет клубу порядка 250 тысяч евро, а во втором полугодии перечисляет дополнительные деньги, необходимые на покрытие долгов.



И если все прошлые годы вопрос с финансированием обсуждался исключительно "на кухнях", где горожане возмущались щедрым распределением их налогов на спидвей, то после муниципальных выборов 2017 года, вопрос справедливости финансовых вливаний стал все чаще обсуждаться среди депутатов думы.



Вчера и сегодня на заседаниях думы обсуждался вопрос очередного дополнительного финансирования спидвейному клубу "Локомотив" в размере 117 тысяч евро.



Оказалось, что вопреки командной работе коалиции, и среди ее рядов есть депутаты, считающие, что что-то в схеме финансирования спидвея неправильно.



Так, вице-мэр Айвар Здановский выступил с инициативой рассмотреть вопрос полного перенятия спидвейного клуба "Локомотив" под контроль думы.



- Если мы платим, мы должны знать, что там происходит. Если у них есть долги, мы их погашаем и полностью перенимаем клуб. Возможно, для этого придется создать SIA или агентство. Иначе они как Общество (biedrība) делают то, что хотят. Даже наших ревизоров не впускают внутрь, по крайней мере, я о таком слышал. Может быть я ошибаюсь, но главная мысль - полностью перенять спидвейный клуб под наш контроль, - заявил Айвар Здановский.