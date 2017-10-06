С сегодняшнего дня по главным автодорогам Латвии нельзя ездить быстрее, чем со скоростью до 90 км/ч, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".

С наступлением осени отменяется прежняя разрешенная максимальная скорость движения до 100 км/ч, которая была введена летом на отдельных участках главных государственных автодорог.



С такой скоростью летом было разрешено ездить на следующих участках дорог:

- на Таллинском шоссе на участке Саулкрастской окружной дороги и на участке от Елгавкрасты до Светциемса,

- на Видземском шоссе на участке от Рижской окружной дороги до конца участка дороги с новым покрытием,

- на Даугавпилсском шоссе на участках от Саласпилса до Икшкиле и от Ницгале до Даугавпилсской окружной дороги,

- на Елгавском шоссе на участке от границы Риги до эстакады на Елгавской окружной дороге,

- на отдельных участках автодороги Екабпилс-Резекне.