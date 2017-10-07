Министерство сообщения из средств на непредвиденные расходы просит 1,935 млн евро, чтобы компенсировать затраты на внеочередной ремонт автодорог и железнодорожных путей после наводнения в августе.

Дождливое лето 2017 года и особенно августовские ливни привели к чрезвычайной ситуации в Латгальском регионе. В результате наводнения были повреждены главные, региональные и местные автодороги. На ликвидацию последствий наводнения в целом потребовалось 1,345 млн евро.



Также в результате интенсивных дождей 23 и 24 августа пострадали некоторые участки железной дороги граница Латвии-Карсава-Резекне, на которых возникли размывы и оползни железнодорожного полотна.