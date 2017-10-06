На минувшем заседании финансового комитета депутатам было предложено рассмотреть вопрос о выделении Даугавпилсскому спидвейному клубу "Локомотив" 117 000 евро. Как пояснил депутат думы Валерий Кононов, никаких обосновывающих данную сумму документов предоставлено не было: ни смет, ни других бумаг. Депутатам просто предложили одобрить финансирование клуба.

В результате, выплаты думы в этом году "Локомотиву" приближаются уже к 400 000 евро (что является примерно той же суммой, что клуб получал в последние несколько лет при руководстве думой Я. Лачплесисом). Соответственно, обещание Р. Эйгима (в бытность еще вице-мэром при мэре А. Элксниньше) об оптимизации расходов на клуб, больше не актуально.



Более того, на сентябрьской пресс-конференции мэр вообще опроверг информацию о том, что клуб просит дополнительные средства. Спустя пару недель градоначальник пояснил журналистам, что если дума и даст денег, то все, что будет выделено спидвейному клубу в этом году, будет вычтено из суммы финансирования на следующий год (т.е. клуб получает средства в счет следующего года).



Однако, сумма финансирования думой спидвейного клуба не является фиксированной - каждый год она разная, поэтому и отследить будут ли эти 117 000 вычтены из бюджета, или он будет как раз завышен на эту сумму, чтобы вычет не нанес «ущерба» финансированию следующего года, крайне сложно.



Сегодня на внеочередном заседании думы решение о выделении дополнительного финансирования спидвейному клубу "Локомотив" было одобрено.



