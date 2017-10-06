Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли” от 24 августа 2017 года, в октябре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию - 48,97 EUR/MWh (без НДС). Об этом сообщила администрация предприятия.
Отметим, что приближенный к думе новостной портал уже сообщил жителям, что отопление в нашем городе станет снова дешевле. К слову, подобные заявления о дешевизне тепловой энергии в Даугавпилсе горожане слышат не первый год, однако растущий в течение отопительного сезона долг горожан за отопление красноречиво свидетельствует как раз об обратном. За лето он снизился всего на порядка 200 000 евро и все еще составляет более 3 000 000 евро. Это говорит о том, что для достаточно большого количества жителей "дешевый" тариф не по карману.
НЕТ! Это говорит о том что в городе слишком много алкоголиков и разпиздяев которые приехали из села и думают что платить не за что не нужно! Марш обратно в село - там всё безплатно - дрова сами едут домой, сами складываются и сами в печку залезают! Многие живут в 3 комнатке о позволить по средствам это не могут и при этом не думают как пересилится в квартиру по меньше ! Плюс большая кучя долга висит на муниципальных квартирах куда заселяют суперспециалистов из тюрмы вместо того чтоб поселять их на шаурик общягу. И ещё - взять кредит у теплосетей выгодней чем в банке, нужно повышать процент на просрочку платежей!
НЕТ! Это говорит о том что в городе слишком много алкоголиков и разпиздяев которые приехали из села и думают что платить не за что не нужно! Марш обратно в село - там всё безплатно - дрова сами едут домой, сами складываются и сами в печку залезают! Многие живут в 3 комнатке о позволить по средствам это не могут и при этом не думают как пересилится в квартиру по меньше ! Плюс большая кучя долга висит на муниципальных квартирах куда заселяют суперспециалистов из тюрмы вместо того чтоб поселять их на шаурик общягу. И ещё - взять кредит у теплосетей выгодней чем в банке, нужно повышать процент на просрочку платежей!
https://www.sprk.gov.lv/lapas/Tarifi84
Поживите в Крауе рядом, там тариф 56 еур или в Сигулда - 61 еур.
Сырость в квартирах 98% уже даже на штанах в шкафу плесень растёт!
Сырость в квартирах 98% уже даже на штанах в шкафу плесень растёт!