Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли” от 24 августа 2017 года, в октябре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию - 48,97 EUR/MWh (без НДС). Об этом сообщила администрация предприятия.

Отметим, что приближенный к думе новостной портал уже сообщил жителям, что отопление в нашем городе станет снова дешевле. К слову, подобные заявления о дешевизне тепловой энергии в Даугавпилсе горожане слышат не первый год, однако растущий в течение отопительного сезона долг горожан за отопление красноречиво свидетельствует как раз об обратном. За лето он снизился всего на порядка 200 000 евро и все еще составляет более 3 000 000 евро. Это говорит о том, что для достаточно большого количества жителей "дешевый" тариф не по карману.