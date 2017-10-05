После дождей в сентябре предполагаемый урожай хлеба в этом году составит лишь 2,366 млн тонн, что на 13,7% меньше июльского прогноза (2,689 млн тонн).

По прогнозам Латвийского центра консультаций и образования на селе (ЛЦКОС), ожидается уменьшение урожая почти всех культур. Прогноз урожая озимой пшеницы уменьшен с 1,423 млн тонн в июле до 1,324 млн тонн, прогноз урожая ржи - с 115 600 тонн до 95 200 тонн, урожая тритикале - с 21 900 тонн до 18 500 тонн, озимого рапса - с 270 000 тонн до 243 000 тонн, картофеля - с 565 800 тонн до 473 800 тонн.



Центр указывает, что в Латгале озимая пшеница гниет на полях, в других районах из-за влажности урожайность культур уменьшилась, а их обработка задерживается.



Задержавшаяся вегетация позволяла начать уборку урожая незадолго до августовских дождей, и поля, которые были убраны, продемонстрировали отличный урожай. Теперь задача состоит в том, чтобы оценить пригодность собранного ярового зерна как семенного материала, сказал руководитель отдела растениеводства ЛЦКОС Оскар Балодис.



Остался неполный месяц, чтобы вспахать поля и подготовить к весеннему севу.



Если в Курземе и Земгале прогнозируемая в августе урожайность культур осталась прежней, то в Видземе и Латгале она уменьшилась практически для всех культур. Так, вместо 20 тонн картофеля с гектара (прогноз августа) планируется убрать торлько 15 тонн.