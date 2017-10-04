3 октября завершился прием документов от претендентов на две вакантные должности членов правления предприятия “Daugavpils satiksme” . Всего кандидатов на данные места оказалось 9.

Напомним, что в “Daugavpils satiksme” две должности членов правления. На данный момент их обязанности исполняют Д. Родионов и Р. Савицкий. В течение 7 дней, по правилам, предложения претендентов должны быть рассмотрены. Конкрусная комиссия оценит кандидатов и сообщит о победителях конкурса, которые и возглавят в дальнейшем муниципальное предприятие.