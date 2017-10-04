С начала этого месяца Даугавпилсский ночной приют перешел на зимний режим работы. Учреждение готово принимать у себя бездомных с 18.00 до 8.00. Для них, как и прежде, оборудованы 32 кроватных места и 20 сидячих мест. Имеется также изолятор на 8 человек.

Социальная служба сообщает, что с понижением температуры на улице бездомные смогут оставаться в приюте круглосуточно. Там их ждет не только место ночлега, но и ужин и завтрак, возможность получить медицинскую помощь, помыться и получить консультацию специалиста по социальным вопросам.



В случае если Вы заметили в холодное время на улице бездомного или нетрезвого человека, который нуждается в помощи, сообщите о нем в муниципальную полицию по тел.: 654 21500.