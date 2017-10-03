Сегодня на пресс-конференции вице-мэр Игорь Прелатов сообщил, что ведется работа над проблемой стихийного рынка на Коржике, на ул. Валкас в Даугавпилсе. Что руководство города решило предпринять?

Во-первых, по словам И. Прелатова, планируется узаконить данные торговые места, во-вторых, определить порядок оплаты за них. Дано задание руководителю Parking-D Евгению Душкевичу рассмотреть возможность перепрограммирования аппаратов, используемых для оплаты парковки в данном месте, для оплаты и торговых мест на данной улице. Предполагается, что торговцы смогут покупать разрешение на торговлю либо на 1 день, либо на месяц.



Помимо этого у "банкомата" будет установлен стенд, на котором будет размещена информация о том, чем можно торговать в данном месте.



За порядком на рынке и соблюдением закона смогут следить и Служба госдоходов, и муниципальная полиция.