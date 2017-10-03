Сегодня на пресс-конференции в городской думе был поднят вопрос о питании школьников. Как известно, на данный момент бесплатно обедать в школах могут учащиеся с 1 по 9 класс.





Руководитель Управления образования Марина Исупова добавила, что если обеды уложатся в сумму 1,42 евро, то финансовых проблем с введением бесплатного питания не возникнет. Что касается временных рамок для обедов и места в столовых в определенный промежуток времени, то кормить старшеклассников предполагается в 13.00, 13.15. Если дума примет соответствующее решение, то ученики 10-12 классов смогут также как и младшие школьники получать бесплатно горячие обеды уже с 1 ноября.



Напомним, что предложения о бесплатном питании старшеклассников 10-12 классов и воспитанников детских садов в возрасте от 1 до 5 лет, начиная уже с 1 ноября, направили депутаты от "Согласия".





Вице-мэр Айвар Здановский сообщил журналистам о том, что на ближайшем заседании думы будет рассматриваться вопрос о предоставлении питания и старшеклассникам, т.е. учащимся 10-12 классов.Руководитель Управления образования Марина Исупова добавила, что если обеды уложатся в сумму 1,42 евро, то финансовых проблем с введением бесплатного питания не возникнет. Что касается временных рамок для обедов и места в столовых в определенный промежуток времени, то кормить старшеклассников предполагается в 13.00, 13.15. Если дума примет соответствующее решение, то ученики 10-12 классов смогут также как и младшие школьники получать бесплатно горячие обеды уже с 1 ноября.Напомним, что предложения о бесплатном питании старшеклассников 10-12 классов и воспитанников детских садов в возрасте от 1 до 5 лет, начиная уже с 1 ноября, направили депутаты от "Согласия".