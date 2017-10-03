Ежегодно в октябре индексируются пенсии. В 2017-м рост выше, чем в другие годы. Однако по-прежнему сохраняется ситуация, когда после индексации растет разрыв между получателями маленьких и больших пенсий, сообщает LTV.

Как уже писал Rus.Lsm.lv, с октября размер пенсий увеличится на 4,39%. Это значит, пенсия в 200 евро вырастет на неполные 9 евро. Вместо 300 евро пенсионер будет получать 313 евро. А если пенсия составляет 349 евро, то прибавка — 15 евро.



Впрочем, индексация ясно показывает, что у маленьких пенсий прирост меньше, а у больших — больше.



Поскольку для ежегодной индексации за основу берется получаемая до этого сумма, разрыв в доходах растет с каждым годом.



Специалист по пенсионной системе Эдгар Вольскис отмечает, что это в значительной степени является следствием переходного периода пенсионной системы, появившейся в начале 90-х годов прошлого века и требующей социального решения.



«Увеличение пенсий должно быть в абсолютных цифрах. В период индексации прирост должен составлять примерно 20 евро», — сказал специалист.



Однако министр благосостояния не считает предложение Вольскиса хорошим, поскольку прибавку получат и те обладатели маленьких пенсий, которые работали в «тени» и не платили налоги. Министерство выбрало другое решение — поднять сумму вышедшим на пенсию до 1996 года.