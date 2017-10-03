Новое правило посещения социальных сетей в Интернете, которое вступит в силу во всех странах Евросоюза, будет касаться детей в возрасте до 13 или 16 лет.

В будущем несовершеннолетним детям для входа в соцсети Интернета потребуется разрешение родителей. Новое правило, которое является частью постановления о защите данных на территории Евросоюза, вступит в силу в 2018 году, сообщает Русская служба новостей финской телерадиокомпании YLE.



Новое ограничение касается подростков в возрасте до 16 лет, но страны ЕС могут самостоятельно изменить нижний возрастной порог до 13 лет. В Финляндии, к примеру, многие службы по защите детей выступают за то, чтобы ограничение касалось только детей до 13 лет, так как в противном случае нововведение может слишком сильно ограничивать право несовершеннолетних пользоваться интернет-сервисами.



Согласие родителей понадобится, в частности, для получения доступа к социальным СМИ и мобильным приложениям, которые собирают данные пользователей.



Пока неизвестно, каким образом интернет-компании будут собирать разрешения.