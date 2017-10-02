Даугавпилс перед муниципальными выборами и после них уже несколько раз потрясал всю страну своими громкими скандалами: коррупция, махинации, развал новой коалиции и перевыборы мэра. Как живется даугавпилчанам в родном городе на фоне таких событий? Чего они ждут дальше от руководства города и народных избранников? С таким вопросом редакция портала Nasha.lv обратилась к своим читателем в очередном опросе.

Как показал опрос, подавляющее большинство (82%) считают, что рано или поздно политический переворот все-таки случится, полагая, что Андрей Элксниньш, возглавивший Даугавпилсскую думу после выборов, но свергнутый с поста новой коалицией, вернется в должность мэра нашего города.



9% респондентов также считают, что в этой политической четырехлетке смена мэра произойдет, полагая, что кресло мэра может занять Янис Лачплесис.



Еще 8% считают, что переворотов в Даугавпилсе больше не будет, но "закулисная " борьба прошедших в думу партий продолжится.



Всего 2% участников опроса уверены, что Рихард Эйгим доработает на посту мэра до конца срока.



Лпрос проводился на портале Nasha.lv в течение недели. Всего в опросе приняли участие 2302 человека.