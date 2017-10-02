Даугавпилсская дума объявила конкурс на проведение дополнительных работ в детском саду №26. Напомним, что данное дошкольное учебное заведение столкнулось с определенными проблемами в начале учебного года из-за незаконченного вовремя ремонта здания.

Что касается проводимых работ в детском саду, то их компания, которая выиграет конкурс, должна будет проводить в согласованное с руководством детсада время. Также исполнитель должен провести все необходимые работы для сдачи здания в эксплуатацию, даже если они не указаны отдельно в общем техническом описании работ на объекте.



Завершить полностью ремонтные работы и сдать здание садика в эксплуатацию планируется не раньше весны следующего года.