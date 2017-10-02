Со 2 по 6 октября 2017 года Молодежный отдел Департамента спорта и молодежи организует НЕДЕЛЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.
У всех будет возможность узнать больше о добровольческой деятельности в Даугавпилсе.
Понедельник: участие добровольцев в планировании и организации мероприятий по всему городу
Вторник: Даугавпилсский приют для животных
Среда: посещение детского дома «Priedīte»
Четверг: Даугавпилсский территориальный центр социальной защиты пожилых людей
Пятница: Закрытие НЕДЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Понедельник: участие добровольцев в планировании и организации мероприятий по всему городу
Вторник: Даугавпилсский приют для животных
Среда: посещение детского дома «Priedīte»
Четверг: Даугавпилсский территориальный центр социальной защиты пожилых людей
Пятница: Закрытие НЕДЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ