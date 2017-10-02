30 сентября в нашем городе уже в 52-ой раз состоялся забег "Даугавпилс-Межциемс". В этот раз он стал особенно массовым - на участие зарегистрировались около 800 человек.

Участникам предлагалось пробежать дистанции в 5, 10 километров, полумарафон (21.0975 км), а также детские дистанции (200 м и 700 м).



Победители получили обещанные награды, в том числе и денежные призы за первые, вторые и третьи места (200, 150 и 100 евро соответственно). В целом мероприятие удалось на славу, участники получили от соревнований большое удовольствие, померились силами, пообщались друг с другом и отлично провели этот день.