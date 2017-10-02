В ходе встречи представителей Даугавпилсского ПЖКХ и журналистов в конце минувшей недели была поднята тема детских песочниц во дворах и их санитарной обработки.
Как пояснили представители предприятия, песок в песочницах меняется раз в год до 1 июня. Занимается этим предприятие Labiekārtošana D. Все, что касается нового на площадках (например, крышки на песочницы), то это, по мнению представителей ПЖКХ, прерогатива самих жителей. Сделать это можно за счет накопительного фонда дома. Практика показывает, что те родители, которые желают, чтобы песочницы накрывались и туда, соответственно, не ходили справлять нужду дворовые коты и собаки, сами покупают пленку и песочницы накрывают. Никакая санитарная обработка песочниц или анализ песка муниципальными предприятиями не проводится.
В случае если есть жалобы на то, что другие жители выводят в этот песок своих домашних животных, можно зафиксировать этот момент и сообщить в муниципальную полицию. Тогда будет вынут слой песка и засыпан новый.
В случае если есть жалобы на то, что другие жители выводят в этот песок своих домашних животных, можно зафиксировать этот момент и сообщить в муниципальную полицию. Тогда будет вынут слой песка и засыпан новый.
себя должны сами жители,
а санитарный уход и обслуживание прилегающего к жилому дому земельного участка
ОБЯЗАНА ОБСОУЖТВАЮЩАЯ орнанизация - в данном случае ПЖКХ
Смешно, один 200 площадок установил непонятно где, другие на все вопросы отвечают , что их хата с края... Что-то хотите - платите сами, а за свои сделаешь, еще и лавры себе припишут.
В центре во дворах хоть бы качели установили для детей, а то стоят какие то железяки для выбивания ковров и хорошо если повезет с кривой горкой, которой уже под 40 лет.. .. Все для людей.