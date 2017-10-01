В минувшую пятницу в Даугавпилсской думе состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке к внедрению карт горожанина. Среди прочего обсуждалось, какие дополнительные услуги будут доступны ее пользователям.

На заседании участвовали представители компании BMS tehnoloģija, которые делились опытом предприятия, занимавшегося введением карт горожанина в различных городах. Впрочем, члены рабочей группы решили заслушать предложения и других фирм, а также ознакомиться с латвийским опытом карт горожанина.



Рабочей группе поручено до 30 ноября подготовить предложение по введению и внедрению карт горожанина.



Самой известной «картой горожанина» является рижская. «Карта рижанина» появилась в 2014 году. Она должна обеспечить различные скидки, в том числе в общественном транспорте, для жителей, задекларированных в Риге. С 1 июля 2016 года за 775 евро приобрести «Карту рижанина» может любой желающий, в том числе не задекларированные в Риге и не имеющие недвижимости в столице.



По той же схеме, что уже действует в столице, в Резекне началась выдача «карт резекненца». Такая карта стоит 4 евро, рассчитана на пять лет и дает обладателю возможность пользоваться ею в общественном транспорте, в учебных заведениях, а также в качестве скидочной карты.



Карты горожанина обещал ввести еще во время предвыборной кампании свергнутый с поста мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.