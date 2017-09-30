В минувшую пятницу, 29 сентября, представители Даугавпилсского ПЖКХ провели пресс-конференцию, на которой рассказали о грядущих изменениях в коммунальной сфере.

Руководитель ПЖКХ А. Самарин сообщил собравшимся о том, что повышение с 1 января минимальной заработной платы на 50 евро отразится на стоимости услуг предприятия. Все дело в том, что дворники "привязаны" к минимальной зарплате, поэтому, по словам главы ПЖКХ, тариф на обслуживание домов повысится на несколько центов за каждый квадратный метр. С тарифом местное ПЖКХ должно определиться до 15 октября. После этого сумма, на которую удорожает услуга, будет уточнена.



Напомним, что услуги предприятия и без того обходятся жителям не дешево. На данный момент долг горожан перед ПЖКХ составляет более 2 000 000 евро.