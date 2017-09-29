За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 40 вызовов, из которых 15 были связаны с тушением пожаров, 16 - со спасательными работами, а 9 вызовов оказались ложными.

В Резекне на ул. Израэлас в двухэтажном жилом доме в одной из квартир загорелся диван и бытовые вещи. По приставной лестнице пожарные сумели пробраться в помещение и спасти троих человек. Эвакуировано еще 2 человека. Пострадавшие были переданы медикам.



Еще один пожар вспыхнул в Бриежуциемской волости Балвского края. Там сгорел жилой дом площадью 150 кв.м. В пожаре пострадали два человека, которые также были переданы в руки медиков.