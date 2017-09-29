Возможно, в следующем году будет увеличено количество штатных единиц в Социальной службе города. Об этом в программе "Диалог с городом" на радио "Алиса+" сообщила новый руководитель Соцслужбы Даугавпилса Нонна Якубовска.

В 2018 году для улучшения качества обслуживания клиентов как в сфере оказания услуг, так и в сфере оказания материальной помощи могут появиться новые сотрудники структуры. Однако данное предложение еще должны одобрить депутаты городской думы.



Для борьбы с очередями была ранее, по рекомендации Госконтроля, создана двухуровневая система обслуживания клиентов. 4 октября на ул. Лиепаяс, 4 будет открыт пункт поддержки клиентов. В первые дни, по словам Н. Якубовской, могут быть недоработки, но работать там будут 3 человека. В центре обслуживания клиентов на ул. Лачплеша работают 7 человек, и этого недостаточно. Поток людей увеличился в разы: расширился и круг людей, которые могут претендовать на различные виды помощи. Возможно, позднее откроется центр поддержки и на ул. Шаура, 23.