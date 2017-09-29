29 сентября в прямом эфире радио Alise Plus прошла очередная программа "Диалог с городом".
На вопросы редакции и горожан ответила руководитель Социальной службы Даугавпилса Нонна Якубовская.
На вопросы редакции и горожан ответила руководитель Социальной службы Даугавпилса Нонна Якубовская.
Судя по морд.., лицу- хочет денег, поелику/деепричастный оборот/, семеро по лавкам и под.
Признание Америки.. ещё парочку, ещё парочку..
Слезай с подножки, подлец.. ещё парочку..
Признание Америки.. ещё парочку..
Москва швея.. Москва швея..
Отлезь, гнида.. ещё парочку..
Ещё парочку..
Тоже не стал слушать