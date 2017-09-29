Даугавпилсская городская дума объявила о выдвижении претендентов на ,,Награду года - 2017”.
Общество ,,Центр исторических технологий” – лауреат ,,Награда года – 2015” в номинации ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Это поистине высокая оценка, которую получил один из лучших туристических объектов европейского индустриального наследия.
Даугавпилсский дроболитейный завод – это уникальный объект, который действует и как производственное предприятие, и как полюбишийся посетителями туристический объект. Можно сказать, что завод стал ,,живым музеем”.
Это предприятие известно с конца 19 века как Динабургский завод Рейснера, на котором производили качественную свинцовую дробь. Для изготовления дроби по-прежнему применяется старинный способ: расплавленный металл падает с высоты башни на улавливатели и приобретает правильную форму.
Даугавпилс – мультикультурный, мультиэтнический и мультифункциональный город, в котором много творческих и оригинальных людей, которые по праву достойны признательности.
Кандидатов на ,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.
Вся необходимая информация на портале daugavpils.lv.
Даугавпилсский дроболитейный завод – это уникальный объект, который действует и как производственное предприятие, и как полюбишийся посетителями туристический объект. Можно сказать, что завод стал ,,живым музеем”.
Это предприятие известно с конца 19 века как Динабургский завод Рейснера, на котором производили качественную свинцовую дробь. Для изготовления дроби по-прежнему применяется старинный способ: расплавленный металл падает с высоты башни на улавливатели и приобретает правильную форму.
Даугавпилс – мультикультурный, мультиэтнический и мультифункциональный город, в котором много творческих и оригинальных людей, которые по праву достойны признательности.
Кандидатов на ,,Награду года – 2017” можно записать в номинациях ,,ОБРАЗОВАНИЕ”, ,,КУЛЬТУРА”, ,,СПОРТ”, ,,НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО”, ,,ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ”, ,,ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” до 15 октября в Даугавпилсской городской Думе, заполнив заявку.
Вся необходимая информация на портале daugavpils.lv.
2015 ???????