Даугавпилсский университет (ДУ) в следующем году будет реорганизован в Восточно-Латвийский университет. Такое решение в четверг принято на заседании конституционного собрания вуза.

В ходе обсуждения дальнейшего развития вуза принято решение о его реорганизации и изменении названия, сказал агентству LETA ректор ДУ Арвид Баршевскис. Но сменой названия дело не ограничится, поскольку у вуза есть амбиции стать одним из самых эффективных в стране, добавил он.



По его словам, до марта следующего года факультеты должны договориться между собой о реорганизации. Пока рассматривается возможность создания двух академических центров — естественных наук и гуманитарных и социальных наук, которые объединят пять факультетов и два института.



Как сообщалось, в связи с присоединением к Даугавпилсскому университету Даугавпилсского медицинского колледжа и Латвийского института гидрологии обсуждается возможность изменения структуры вуза и, возможно, его названия.



Решение о реорганизации вуза еще должен принять Кабинет министров.