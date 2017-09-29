Сегодня, 29 сентября, представители Даугавпилсского предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ПЖКХ) проведут пресс-конференцию, в ходе которой планируется обсудить актуальные вопросы.

Напомним, что недавно у ПЖКХ сменился руководитель. Им стал Александр Самарин.



На данный момент на обслуживании предприятия находятся более 30 000 клиентов, но и их количество продолжает уменьшаться, т.к. дома переходят к другим фирмам.



Долг горожан за услуги данной компании составляет более 2 000 000 евро.