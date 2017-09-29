Минсреды и регионального развития решило яснее указать цели Латвии в «мусорной» сфере — и для каждого типа отходов указать свою норму переработки. При этом отвечать за процесс будут самоуправления, сообщает Latvijas Radio.

Кабинет министров указал, что в 2020 году 50% появившихся за год бытовых отходов должны быть подготовлены для повторного использования, переработаны и т.д. В рамках новых правил министерство предполагает указать нормы для различных категорий отходов.



Отвечать за это будут самоуправления. «Этими правилами лучше мы решим проблемы, которые связаны с ответственностью и с определением, сколько типов отходов должны быть переработаны», — отметил госсекретарь министерства Риналд Муциньш.



«Если в данный момент было указано только одно общее число, то мы здесь разделим по типам отходов — которые стекло и другие — где для каждого отдельная цель. В любом случае, каждый год эта цель будет расти, поскольку уже к 2030 году нам надо достичь, что 90% отходов, которые появляются в Латвии, перерабатывают, а не просто хранят в земле. Государству надо создать дружественную среду, например, мы поощряем раздельный сбор отходов, который уже помогает двигаться к этой цели», — заявил Муциньш.



В 2015 году в Латвии переработали 16% отходов.



Нанятое Юрмалой предприятие по обслуживанию отходов Clean R спустя три месяца после прихода в курортный город начало подготовку к новой системе вывоза мусора. С марта юрмальчане будут платить не за объем, а за фактическую массу вывезенных отходов. В Латвии такого опыта до сих пор не было, а у нового порядка есть и плюсы, и минусы



Законодательство, регулирующее порядок утилизации отходов в Латвии, следует упорядочить незамедлительно, чтобы новые требования начали работать уже с 1 января будущего года, заявил председатель Народно-хозяйственной комиссии Сейма Роман Наудиньш (Национальное объединение).



Проблема накопления внушительных объемов непереработанных отходов актуализировалась в Латвии после мощного пожара в Юрмале. Позднее выяснилось, что есть и другие такие же коммерсанты, годами хранящие на своих участках непереработанные отходы.



Как уже писал Rus.lsm.lv, этим летом SIA Riepu bloki было дважды наказано крупными штрафами (в 1500 и 5000 евро) за то, что не обеспечивает утилизацию автомобильных шин, сваленных им в Риге. Предприятие указало, что вывезти шины на переработку за границу могло бы, если вначале увеличит их объем. То есть для того, чтобы вывезти покрышки - ему нужно собрать еще покрышек. Директор SIA Riepu bloki Айвар Грубе в четверг 31 августа заявил журналистам, что компания может объявить себя неплатежеспособной.



Проблема накопления требующих переработки отходов в Латвии шире, чем просто завалы отечественного мусора: как уже писал Rus.lsm.lv, предприниматели активно пользуются законодательством ЕС, разрешающим ввозить в Латвию отходы из других стран, а потом у бизнесменов возникают сложности, и горы мусора остаются непереработанными.