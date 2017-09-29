28 сентября на заседании городской думы депутаты поддержали решение о создании двух новых рабочих мест в думе - заместителей исполнительного директора.

Заработная плата новых штатных единиц составит около 1 400 евро в месяц. Их обязанности будут определены позднее. В ближайшее время будет объявлен конкурс на новые вакансии.



Исполнительным директором думы на данный момент является Инга Голдберга.



Решение о введении новых штатных единиц полностью поддержали депутаты коалиции. Вспоминая о назначениях руководства города на ответственные должности, не исключено, что горожане скоро вновь увидят знакомые лица.