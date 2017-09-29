28 сентября на заседании думы депутаты утвердили состав Избирательной комиссии Даугавпилса.

 В состав Избиркома вошли 9 членов: Анна Кокина, Валерий Макаревич, Эрна Лимбена, Кристина Юнкуле, Дана Сыса, Елена Деделе, Анна Казначеева, Арита Лаздане, Роберт Портной.

Состав комиссии утверждаются каждым новым составом думы.